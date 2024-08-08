Капитана казанского судна и двоих татарстанцев осудили за хищение более 150 тонн топлива

Капитана казанского судна «Маяк» и двоих жителей Татарстана признали виновными в хищении более 150 тонн судового топлива. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Поймали их в сентябре 2020 года, когда они решили похитить 12 тонн судового маловязкого топлива с судна «Маяк».

По данным следствия, каждый месяц аналогичным образом татарстанцы сливали более 150 тонн топлива на сумму свыше 6 млн рублей. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Алексеевский суд Татарстана признал капитана и двоих татарстанцев виновными. Капитан получил три года лишения свободы условно, а двое его подельников – по два года условно каждый.