Капитан «Зенита-Казань» Вольвич: «Сейчас в спорте возобладала политика»

Фото: zenit-kazan.ru

Центральный блокирующий и капитан «Зенита-Казань» Артем Вольвич в беседе с «Metaratings.ru» прокомментировал участие сборной России на летней Олимпиаде в Токио (2021 год) под нейтральным флагом.

«Мне вообще непонятна эта ситуация с флагами. Вся дребедень с этим началась еще в 2015 или в 2016 году. Тогда началась череда допинг-скандалов и отстранений. Мне вообще непонятен принцип коллективной ответственности. Кто-то решил, что если какие-то российские спортсмены принимали допинг, то надо наказать весь российский спорт. Для меня это непонятно. Я не стопроцентный эксперт в олимпийской хартии, но я не припомню, чтобы в отношении других стран было такое. Так что для меня это загадка.

Еще я не понимаю ситуацию с терапевтическими использованиями препаратов. Одним их спокойно разрешают, другим надо пройти семь кругов ада. Сейчас нет никаких сомнений, что в спорте возобладала политика», – сказал Вольвич.