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На главную ТИ-Спорт 29 сентября 2026 15:45

Капитан УНИКСа Швед выбыл на два месяца из-за перелома кисти

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Капитан УНИКСа Швед выбыл на два месяца из-за перелома кисти
Фото: unics.ru

Капитан УНИКСа Алексей Швед получил перелом правой кисти в стартовом матче сезона против «Пармы».

О характере травмы 37-летнего защитника сообщила пресс-служба казанского клуба. По оценкам, на восстановление уйдет порядка двух месяцев.

Инцидент произошел в третьей четверти: Швед пошел в проход под кольцо, получил блок-шот и при падении неудачно приземлился на правую, бросковую руку.

Несмотря на повреждение, капитан УНИКСа остался в игре и довел встречу до конца.

За 27 минут на паркете он набрал 8 очков, отдал 7 результативных передач и сделал 3 подбора.

Следующую встречу казанцы сыграют 30 сентября: в «Баскет-холле» команда примет новичка лиги — владивостокское «Динамо».

#БК Уникс
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