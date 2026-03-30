Капитан УНИКСа: Несмотря на все трудности, накопившиеся за сезон, мы остаемся коллективом

Фото: unics.ru

Капитан и защитник казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин рассказал, через что пришлось пройти казанскому коллективу в нынешнем сезоне для того, чтобы продолжить борьбу за первую строчку в Единой лиге.

«Я полагаю и верю, что сейчас у нас все хорошо. Мы выполняем поставленные задачи: боремся за первое место в регулярном чемпионате, вышли с первого места в «Финал четырех» в Winline Basket Cup и продолжаем делать свою работу, несмотря на все трудности, накопившиеся за сезон. Мы остаемся коллективом, в котором каждый может проявить себя с лучшей стороны», – цитирует Кулагина «Матч ТВ».

Накануне УНИКС обыграл одного из самых принципиальных соперников в регулярном сезоне – краснодарский «Локомотив-Кубань» – у себя дома со счетом 5:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11). В этом матче Дмитрий Кулагин заработал 14 очков, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи.

После 34 игр подопечные Велимира Перасовича занимают вторую строчку с 63 очками. На счету казанцев 29 побед и 5 поражений в регулярном сезоне.

Ближайшую встречу в рамках Единой лиги татарстанская команда проведет в Казани на паркете «Баскет-холла» 1 апреля. Начало – в 19:00 мск.