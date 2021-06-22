Капитан УНИКСа может перейти в турецкий клуб

По данным итальянского баскетбольного портала Sportando капитан казанского УНИКСа, американский защитник Джамар Смит в это межсезонье может сменить команду.

Как сообщает Sportando, Смит близок к переходу в турецкий «Бахчешехир». С этой командой из Стамбула казанцы встречались в минувшем розыгрыше Кубка Европы и обыграли и дома, и в гостях.

Смит играет за казанский клуб с 2017 года, являясь самым стабильным снайпером команды. В прошлом сезоне Джамар помог УНИКСу дойти до финалов Единой лиги ВТБ и Еврокубка, что принесло команде путевку в Евролигу. В матчах Кубка Европы американец набирал в среднем 16,1 очка, реализуя 46,4% из-за дуги и закономерно вошел в пятерку лучших игроков турнира.