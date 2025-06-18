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На главную ТИ-Спорт 18 июня 2025 13:03

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин остается в Казани еще на сезон

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Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин остается в Казани еще на сезон
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский УНИКС заключил новый контракт с капитаном команды Дмитрием Кулагиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Предстоящий сезон станет для нашего капитана третьим подряд в столице Татарстана. В 2024 и 2025 годах Кулагин внес большой вклад в завоевание УНИКСом серебряных и бронзовых медалей чемпионата страны. Рады, что ты с нами, Дима!» — говорится в публикации в официальных социальных сетях УНИКСа.

В минувшем сезоне атакующий защитник сыграл в 51 матче за УНИКС, в которых набирал 6,4 очка, совершал 2,7 подбора, а также отдавал 3,4 передачи.

Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с другим российским игроком, Александром Стуленковым.

#БК Уникс
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