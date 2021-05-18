Капитан УНИКСа о предстоящем полуфинале: Эта серия будет захватывающей

Американский защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Джамар Смит, считает, что полуфинальная серия Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» станет интересной.



«Эта серия, безусловно, будет захватывающей. У нас длинная история противостояния с „Локомотивом“, и мы знаем друг друга хорошо. Думаю, будет интересно смотреть эти игры», — сказал капитан УНИКСа в комментарии пресс-службе казанского клуба.

Серия до трех побед начнется сегодня в Краснодаре. Второй матч пройдет там же 20-го мая, третий и при необходимости четвертый будут сыграны в Казани 23 и 25 мая.