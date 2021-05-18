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Ру Тат
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18 мая 2021  16:34
Сергей Гаврилов

Капитан УНИКСа о предстоящем полуфинале: Эта серия будет захватывающей

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Американский защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Джамар Смит, считает, что полуфинальная серия Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» станет интересной.

«Эта серия, безусловно, будет захватывающей. У нас длинная история противостояния с „Локомотивом“, и мы знаем друг друга хорошо. Думаю, будет интересно смотреть эти игры», — сказал капитан УНИКСа в комментарии пресс-службе казанского клуба.

Серия до трех побед начнется сегодня в Краснодаре. Второй матч пройдет там же 20-го мая, третий и при необходимости четвертый будут сыграны в Казани 23 и 25 мая.

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