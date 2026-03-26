news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
26 марта 2026

Капитан «Трактора» рассказал, что нужно сделать для того, чтобы серия вернулась в Казань

Читайте нас в
Телеграм
Капитан «Трактора» рассказал, что нужно сделать для того, чтобы серия вернулась в Казань
Фото: hctraktor.org

Нападающий и капитан «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал игру «Ак Барса» и рассказал, что необходимо для победы в предстоящих матчах серии стартового раунда плей-офф.

– Всё как и было перед серией. Никаких новшеств. Казань играет организованно, делает простые вещи. Нам тоже в принципе надо играть просто, двигать ногами и перебегать их.

– Серия вернётся в Казань?

– Будем хорошо играть и побеждать – вернётся. Мы будем всё делать, чтобы вернуть, естественно. Будем выходить с хорошим настроем, – приводит слова Кадейкина Metaratings.

После двух матчей стартового раунда плей-офф «Ак Барс» ведет в серии со счетом 2:0 у «Трактора». Ближайшие игры между соперниками пройдут в Челябинске на ЛА «Трактор» 27 и 29 марта.

#ХК Ак барс #ХК Трактор #плей-офф КХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

Татарстан оказался самым поющим регионом России по версии конкурса «Родники.Дети-2026»

Новости партнеров