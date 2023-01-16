«Этот пьяный рейс перечеркнул всю мою жизнь»: капитан теплохода раскаялся в суде

До двух лет лишения свободы грозит капитану теплохода, который напился во время рейса и посадил судно на мель. Свою вину мужчина полностью признал, но не согласился с исками от пострадавших пассажиров. Дело рассматривается в суде в особом порядке, и совсем скоро капитан судна выслушает свой приговор. «Татар-информ» с подробностями.

На скамье подсудимых – 57-летний житель Казани Андрей Агапов

Фото: Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Это был очень некрасивый поступок, вину признаю»

Со второго раза стартовало дело капитана теплохода, который, будучи пьяным, посадил судно на мель на Волге под Казанью. Инцидент произошел 29 мая минувшего года. Тогда возле казанского речного порта на мель сел теплоход «Восход-51» с тридцатью пассажирами на борту. Восемь человек получили травмы. В кратчайшие сроки все пассажиры были доставлены на берег. Судно с мели снимали два теплохода – «Москва-160» и «Альметьевск».

На скамье подсудимых – 57-летний житель Казани Андрей Агапов. Дело было передано судье Вахитовского суда Руфине Газизовой. Именно она «сопроводила» в СИЗО вице-президента Finiko Дину Габдуллину, членов банды Басаевых и ведет дело о хищении полумиллиарда рублей у «Тимер Банка».

В суд Агапов пришел вместе со своим адвокатом Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

О личности Андрея Агапова в суде прозвучало не много. Примерный семьянин, женат, воспитал сына. Имеет несколько почетных грамот, также к делу приобщены положительные характеристики от участкового и соседей. До начала процесса подсудимый рассказал журналистам, что практически вся его жизнь прошла за штурвалом. После случившегося его лишили прав на управление судном и завели на него уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В суд Агапов пришел вместе со своим адвокатом. Несколько минут на переговоры, после чего он и его защитник попросили суд рассмотреть дело в особом порядке. Мол, свою вину фигурант дела полностью признает, раскаивается и готов понести наказание.

«Это был очень некрасивый поступок. Этим я перечеркнул всю свою жизнь», – прокомментировал случившееся капитан судна еще до начала процесса.

После медосмотра и допуска в рейс сходил за водкой в ближайший магазин

Из материалов дела, которые сегодня были оглашены на заседании, стало известно, что утром 29 мая Андрей Агапов, как положено, перед началом рейса прошел медицинское освидетельствование. Получив допуск на борт, капитан сходил в ближайший магазин, купил водки и вернулся назад на судно.

В тот день теплоход «Восход-51» должен был сделать рейс из Казани до острова Свияжск. Посадка на борту была почти полная – более 30 пассажиров, включая четверых детей. Едва теплоход отчалил и покинул акваторию Казани, как капитан не справился с управлением, и судно село на мель. Остановка получилась жесткой – травмы получили восемь пассажиров. Некоторым, как следует из материалов дела, понадобилась помощь медиков и длительная реабилитация.

«Одна из пассажирок получила переломы ребер и шейного позвонка. У других медики обнаружили ушибы и ссадины», – зачитал из материалов дела государственный обвинитель.

Сразу после случившегося была организована проверка, во время которой и выяснилось, что капитан теплохода был пьян.

Заседание завершилось на том, что гособвинение попросило время подготовиться к прениям Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Полмиллиона за сломанный позвоночник и разбитый айфон

В деле есть как минимум три иска на возмещение морального и физического вреда. Двое из пострадавших пассажиров требуют, чтобы капитан выплатил им 40 и 50 тысяч рублей. Есть иск на полмиллиона – его подала пассажирка, получившая перелом позвоночника. Она потребовала такую компенсацию за месяцы лечения и реабилитации, а еще 75 тысяч – за разбитый айфон.

Между тем Агапов заявил, что требования некоторых пассажиров слегка завышены. Сослался на то, что в деле нет никаких квитанций, подтверждающих суммы, потраченные на лечение.

«Считаю, что данные иски можно рассмотреть вне уголовного дела. К тому же у меня есть страховка, которая тоже должна принять в этом участие. Заявленные суммы для меня непонятны, откуда они взялись?» – поинтересовался капитан судна.

Заседание завершилось на том, что гособвинение попросило время подготовиться к прениям. Следующий процесс назначен на середину февраля. Если вина Андрея Агапова будет доказана, то ему грозит до двух лет лишения свободы.