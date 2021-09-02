«Капитан Татарстан» зовет на выборы? Блогеры нашли тайный месседж в Instagram Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал хоккейный клуб «Ак Барс» перед началом сезона КХЛ, опубликовав в Instagram свою фотографию с фирменной футболкой клуба. Однако пользователи соцсетей увидели в публикации скрытый подтекст, намекающий на осенние выборы в Госдуму РФ.

Фотографию Президент РТ подписал фразой: «В этом сезоне ставим на 5». При этом перед пятеркой он поставил галочку, похожую на ту, что ставят в избирательных бюллетенях.

Рустам Минниханов известный поклонник хоккея. Он не только посещает игры «Ак Барса», но и сам выходит на лед, активно участвует в играх Ночной хоккейной лиги — любительской спортивной организации, созданной по инициативе Владимира Путина. В командах любительской НХЛ много медийных личностей, политиков, ветеранов спорта.

Президент Татарстана активно поддерживает клуб «Ак Барс» и в социальных сетях. Например, в прошлом году перед началом игр Континентальной хоккейной лиги он опубликовал в Instagram серию фотографий снежного барса, призывающего болельщиков посетить игры с участием «Ак Барса». Но в прошлом году двойных толкований поста не было.

Что же удивило в нынешней публикации Президента РТ блогеров и авторов телеграм-каналов? А вот что. Этой осенью кроме сезона КХЛ стартует и политический сезон — выборы депутатов Госдумы РФ. И состязания между партиями обещают быть не менее зрелищными, чем спортивные сражения на льду.

По мнению блогеров, пятерка на хоккейной форме, которую опубликовал Минниханов, не столько поддержка татарстанского клуба, сколько тонкая творческая агитация от Президента РТ за «Единую Россию». На выборах депутатов Госдумы РФ партия располагается в этом году в бюллетенях под номером 5.

Не секрет, что Рустам Минниханов активно вовлечен в партийные проекты «Единой России». Он является членом бюро Высшего совета партии, возглавляет Общественный совет федерального партийного проекта «Городская среда». На этом фоне он, безусловно, не может оставаться в стороне от предвыборной гонки.

Агитировал Минниханов за «Единую Россию» своим постом в Instagram или нет, каждый может трактовать по-своему. Несомненно лишь то, что Президент РТ привлек внимание хоккейных болельщиков, которых в Татарстане едва ли не столько же, сколько всех жителей республики.

Хоккейный клуб «Ак Барс» возглавляет единственный пятикратный обладатель Кубка Гатарина Данис Зарипов, который получил у фанатов прозвище Капитан Татарстан. Любопытно, что сам Зарипов публично отказался от этого титула, передав капитанские символы Президенту Татарстана. «В жизни настоящий Капитан Татарстан — это вы, Рустам Нургалиевич», — сказал Зарипов.

Рустам Минниханов и Данис Зарипов Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

Как подобает капитану большой политической команды, Рустам Минниханов в июне 2021 года возглавил региональную группу кандидатов в Госдуму РФ от Татарстана. Его кандидатура была единогласно поддержана татарстанскими единороссами, а затем утверждена на съезде партии в Москве.

Ранее Президент Татарстана дважды возглавлял региональный список «Единой России» на думских выборах в 2011 и 2016 годах. И оба раза он привел партию к победе в Татарстане. В 2011 году единороссы набрали 77,8%, а в 2016 году — 85,3%. Каждый раз после выборов Президент Татарстана отказывался от депутатского мандата в пользу членов партии, за которых проголосовало наибольшее число татарстанцев во время праймериз.

Стоит отметить, что пост Президента РТ в Instagram многие пользователи поняли и одобрили. Некоторые отметили в комментариях цифру 5, поставив рядом сердечко и одобряющий жест рукой. «Сезон должен пройти на отлично, значит!» — написал один из блогеров, поставив рядом смайлики, отражающие скрытый подтекст.