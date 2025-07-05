Капитан «Спартака» отреагировал на новость о продлении контракта Алексея Жамнова

Капитан московского ХК «Спартак» Андрей Миронов оценил новость о продлении контракта с главным тренером «красно-белых» Алексеем Жамновым. Специалист получил от «Спартака» контракт еще на три сезона.

«Как относитесь к трехлетнему контракту Алексея Юрьевича? — Отлично. Я рад, я очень рад!» — приводит «Чемпионат» слова Миронова.

Напомним, Алексей Жамнов возглавил «Спартак» в 2023 году. В минувшем сезоне «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, как и годом ранее. В четвертьфинальной серии москвичи под руководством Жамнова уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4).