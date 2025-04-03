Капитан «Сибири» Широков может пропустить завтрашний матч с «Салаватом» из-за травмы

Фото: телеграм-канал ХК "Сибирь"

Капитан «Сибири» Сергей Широков может не сыграть в следующем матче серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Сергей Широков получил небольшое повреждение в прошлом матче. Капитан «Сибири» может пропустить следующую игру», – говорится в сообщении.

Напомним, в данный момент в серии между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» ничья. В первых двух матчах уфимцы победили со счетом 7:0 и 8:2. В третьей и четвертой победили новосибирцы – 2:0, 2:1. Пятая встреча между командами состоится в Уфе 4 апреля в 17:00 по мск.