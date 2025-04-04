Капитан «Сибири» Сергей Широков пропустит пятый матч серии с «Салаватом Юлаевым»
Капитан «Сибири» Сергей Широков не примет участия в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» из-за повреждения, которое он получил в четвертой игре.
Обязанности капитана сибиряков в сегодняшней встрече будет исполнять нападающий Валентин Пьянов.
Матч в Уфе начнется в 17:00 по московскому времени. На данный момент счет в серии между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» – 2:2.
Отметим, что после первых двух матчей уфимцы вели в противостоянии – 2:0.