Капитан «Сибири» Сергей Широков пропустит пятый матч серии с «Салаватом Юлаевым»

Фото: hcsibir.ru

Капитан «Сибири» Сергей Широков не примет участия в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» из-за повреждения, которое он получил в четвертой игре.

Обязанности капитана сибиряков в сегодняшней встрече будет исполнять нападающий Валентин Пьянов.

Матч в Уфе начнется в 17:00 по московскому времени. На данный момент счет в серии между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым» – 2:2.

Отметим, что после первых двух матчей уфимцы вели в противостоянии – 2:0.