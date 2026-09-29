Капитан сборной России сыграет с Ираном в повязке с татарским колоритом

Фото: @ Михаил Шапаев / rfs.ru

На товарищеский матч с Ираном в Казани капитан сборной России выведет команду с особенной повязкой, оформленной в честь культуры Татарстана. Главным героем дизайна стал барс — узнаваемый символ республики, выполненный в стилизованной орнаментальной технике. Вокруг него разместились традиционные татарские растительные узоры: завитки, листья и цветы.

Дополнил композицию эчпочмак — знаменитое национальное блюдо. Его треугольная форма органично вписалась в общий орнамент, а лапа барса, тянущаяся к эчпочмаку, связала оба образа воедино. Так повязка объединила сразу три пласта татарской культуры: республиканский символ, гастрономическую традицию и растительный орнамент.

Матч Россия — Иран состоится 29 сентября на «Казань Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.