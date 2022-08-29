Капитан «Салавата Юлаева» Панин раскрыл проблемы в команде перед игрой с Ак Барсом

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин посетовал на свои ошибки и назвал проблемы в игре уфимской команды перед сегодняшним матчем против «Ак Барса» в заключительной игре турнира Кубок Танеко.

Вчера «Салават Юлаев» уступил на Кубке Танеко ярославскому «Локомотиву» (1:4). До этого уфимцы проиграли по буллитам нижнекамскому «Нефтехимику» (3:4).

«Много чего меня беспокоит. И моя игра, и командная, и результат. Но всегда есть время на исправление ошибок. Я вот хочу домой поехать и немного посмотреть свой и общекомандный хоккей. Это же непрерывный процесс. Всё же надо в динамике смотреть. Посмотрим, сезон скоро начнётся. Игры раз в три дня будут непростые. У нас полсостава практически новых молодых ребят, которым тоже нужно опыта набираться. И нам взрослым их поддерживать, – сказал Панин журналисту Алексею Шевченко.

В субботу «Ак Барс» проиграл по буллитам «Нефтехимику» (3:4). Нижнекамцы, благодаря этой победе, досрочно стали победителем турнира, набрав 100% очков.

По регламенту турнира победитель должен быть определен по проценту набранных очков, поскольку не все команды проведут одинаковое число игр.