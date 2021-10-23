Капитан «Рубина» о матче с «Уфой»: К искусственному газону адаптируемся

Капитан казанского «Рубина» хорват Филип Уремович рассказал клубной пресс-службе о подготовке к завтрашнему гостевому матчу с «Уфой», высказав оптимизм.

Филипп отметил, что он в полном порядке: «У меня все хорошо. Готовимся нормально, у команды позитивный, хороший настрой. Надеемся, что в воскресенье сыграем хороший матч с "Уфой" и дай бог выиграем».

Говоря о первом снеге, хорват признал, что он привык: «Когда я приезжал три года назад, было непривычно, тяжело. Но сейчас погода для меня нормальная. В принципе все новые игроки, думаю, привыкнут быстро. Просто нужно хорошо размяться, разогреться. Это самое важное, чтобы не было травмы и чтобы тренировка прошла продуктивно. На самом деле не так важно, лето или осень – главное хорошо тренироваться».

«Уфу» Уремович назвал опытной командой: «"Уфа" — опытная команда. Конечно, в последнее время у них не все получается, но мы знаем их сильные и слабые стороны. Надо хорошо подготовиться к игре и сыграть на сто процентов».

Защитник сказал, что на искусственном газоне, на котором играет «Уфа», казанцы не тренируются: «Иногда это влияет, потому что мы не тренируемся на искусственном газоне и редко на нем играем. Раньше еще и "Оренбург" играл на таком поле, сейчас только "Уфа". Конечно, для них это наверно будет плюс, но я думаю, мы быстро адаптируемся».

О дуэли с лучшим бомбардиром лиги Агаларовым из «Уфы» Уремович не думает: «Для меня большой разницы нет, нужно выходить и играть против любого атакующего игрока».