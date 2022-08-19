Капитан «Рубина» Мартынович заявил, что не считает Дзюбу лучшим нападающим России

Капитан «Рубина» Александр Мартынович поделился мыслями, касаемо того, кто прямо сейчас является лучшим нападающим в России.

«Артем Дзюба сейчас лучший нападающий России? Наверное, нет. Мне по игре нравятся нападающие другого плана. Более техничные. Как Федя Смолов», – цитирует Мартыновича Sport24.

Кроме того, футболист рассказал о том, каким Дзюба был на тренировках «Рубина».

«Подсказывал молодым ребятам. Неудивительно с его опытом: и Лига чемпионов, и сборная. Поднимал общекомандный уровень.

У Дзюбы есть талант, определенные преимущества. Не было скорости, но он играл на других качествах. И они остались. Они долго были востребованы у Артема в "Зените", поэтому с ним переподписывали контракт. Сейчас там решили играть по-другому. Только по этой причине Дзюбу не продлили. Может, по условиям не договорились. А так возьмите его статистику: довольно неплохая», – подчеркнул Мартынович.

Напомним, на протяжении последнего месяца Дзюба находился в расположении «Рубина» и тренировался на базе казанского клуба.

Накануне 33-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1» с турецким «Адана Демирспор».