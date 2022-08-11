Капитан «Рубина» Иванов пропустит один матч Первой лиги за удаление против «Нефтехимика»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов пропустит матч 5-го тура Первой лиги против краснодарской «Кубани». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Так, Контрольно-дисцплинарный комитет (КДК) РФС решил не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, за удаление Иванова на 57 минуте игры 4-го тура против нижнекамского «Нефтехимика». Соответственно, капитан казанцев пропустит лишь одну встречу.

Напомним, матч предыдущего тура «Рубина» против «Нефтехимика» завершился ничьей со счетом 2:2.

В данный момент команда Леонида Слуцкого, с 5 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Ближайшая игра состоится 15 августа в 19:30 по мск на стадионе «Ак Барс Арена» против краснодарской «Кубани».