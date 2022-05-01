Капитан «Нефтехимика» помог России обыграть Белоруссию

В товарищеском матче хоккейных сборных России и Белоруссии в Туле весомый вклад в победу хозяев внес форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин, оформивший дубль.

Сборная России победила Белоруссию со счетом 5:2. Последние две шайбы россияне забросили в пустые ворота.

Капитан нижнекамского «Нефтехимика», нападающий Марат Хайруллин вывел россиян вперед во втором периоде мастерским кистевым броском, 2:1. Он же на предпоследней минуте спокойно завез шайбу в пустые ворота белоруссов, 5:2.

Завтра соседи вновь сыграют контрольный матч. Примечательно, что это был юбилейный, 800-й матч сборной России.