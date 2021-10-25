Капитан «Нефтехимика» о поражении от «Торпедо»: «Игра у нас совсем не получилась»

Автор дубля в ворота «Торпедо», капитан «Нефтехимика» Марат Хайруллин прокомментировал клубной пресс-службе поражение в Нижнем Новгороде (3:6), признав исход логичным.

Марат посчитал позитивной концовку, когда гости забросили две шайбы.

«Игра у нас совсем не получилась, особенно в обороне. Мы плохо начали. Потом выровняли, можно даже сказать, что первый период мы сыграли лучше. Что случилось потом — я даже не знаю… Хорошо, что в конце характер проявили и выиграли период. Хотя бы какой-то позитив из игры», — отметил Хайруллин.

Нападающий признал плохой игру в обороне: «Во всем матче. У «Торпедо» и в третьем периоде были контратаки и в первом периоде мы начали плохо. Поэтому во всей игре».

На взгляд Хайруллина, заброшенные шайбы придают уверенности: «Конечно, лучше забивать. Это придает хоть какую-то уверенность. Без заброшенных шайб как играть? А так хоть забиваем, но очков за заброшенные шайбы не дают».

Сравнивая недавний матч с «Северсталью», когда нижнекамцы отыгрались с 1:5, с нынешним, Марат резонно заметил, что все игры разные: « Каждая игра разная. Там, может быть, везение было на нашей стороне, а сегодня такого не было. Хотя в перерыве все настраивались, что невозможное возможно и мы можем отыграться. Главное, верить в команду и друг в друга».

Капитан отметил выигранный третий период: «Как я сказал выше, мы выиграли период, смогли забить две шайбы. Играли до конца — это и есть позитив. Дома мы их всегда обыгрываем. Будем исправляться».