Капитан «Нефтехимика» о победе над «Куньлунем»: «Болельщики гнали нас вперед»

Капитан нижнекамского «Нефтехимика», автор победной шайбы в игре против китайского «Куньлуня» (5:1) Марат Хайруллин прокомментировал прошедший матч клубной пресс-службе.

«Болельщики сегодня пришли, порадовали нас. Гнали вперед. В целом по игре могу сказать, что мы создали много моментов и могли забивать еще больше. Настрой хороший был. Хорошо реализовали большинство. Это нам помогло. В обороне Туохимаа нас подтащил», — резюмировал Марат.

Говоря о новой для себя роли капитана команды, Хайруллин отметил возросшую ответственность.

«Конечно есть дополнительная ответственность», — сказал спортсмен и поблагодарил членов команды за то, что выбрали его.