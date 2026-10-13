Егор Яковлев высказался в об игре команды после отстранения Разина

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Капитан магнитогорского «Металлурга» защитник Егор Яковлев прокомментировал игру команды после отстранения главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб после отстранения специалиста одержал три победы подряд.

«Пока, я думаю, рано подводить какие-то итоги. Играем, настраиваемся на каждый матч, выходим и бьёмся. У нас хорошие игры, много забиваем, но без ошибок не бывает, конечно. Как коллектив, как команда мы достойно проходим этот этап», — приводит слова Яковлева ТАСС.

Напомним, что Разин был отстранён от работы 6 октября из-за разногласий с рядом игроков. Директор клуба Алексей Жлоба признал, что конфликт касался как игровых вопросов, так и характера взаимодействия . Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв.

Под его руководством «Металлург» обыграл «Адмирал» (3:0), разгромил «Салават Юлаев» (7:1) и взял верх над «Торпедо» в овертайме (3:2 ОТ) . На данный момент команда занимает первую строчку в Восточной конференции, набрав 25 очков в 16 играх.