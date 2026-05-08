Капитан «Металлурга» Маклюков: «Ак Барс» больше заслужил победу в серии

Капитан магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал поражение своей команды в полуфинальной серии плей-офф КХЛ от «Ак Барса» (1-4).

«Я бы так не сказал [что не удалось навязать борьбу]. Да, всего пять матчей, но я бы вынес за скобки первые две игры. Всё могло сложиться для нас более положительно, если бы мы забили свои моменты. Не хочу сваливать всё на фарт, но «Ак Барс» больше заслужил. Если смотреть на наши моменты, то можно было рассчитывать на более длинные расклады», — отметил Маклюков в программе «На связи» в эфире «КХЛ-ТВ».

Он также признался, что не может объяснить проблемы с реализацией. «Мы смотрели много видео и понимали, что у нас есть убойные позиции, с которых в регулярном чемпионате мы щёлкали как орешки. Но здесь почему-то возникали проблемы», — сказал капитан «Металлурга».

Напомним, в финале Кубка Гагарина «Ак Барс» сразится с ярославским «Локомотивом». Старт серии – 11 мая в Ярославле.