Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов перейдет в ЦСКА

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов перейдет летом в ЦСКА на правах свободного агента. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, причина ухода Баринова из стана «железнодорожников» кроется не в финансах, а разнице подходов руководства клубов.

Также «Чемпионат» передает, что Баринова хотел видеть в составе лично главный тренер Фабио Челестини.

После 17 туров «Локомотив» располагается на четвертой строчке, а ЦСКА на второй.