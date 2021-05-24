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Ру Тат
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24 мая 2021  14:30
Тимур Касимов

Капитан футбольного клуба «Нефтехимик» покинул команду

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Капитан футбольного клуба «Нефтехимик» Михаил Канаев покинул нижнекамский клуб. 31-летний опорный полузащитник провел в составе черно-зеленых четыре сезона. За это время Канаев сыграл за «Нефтехимик» 91 матч и забил 5 мячей.

Впервые в футболке нижнекамского клуба он вышел на поле 15 июля 2017 года в розыгрыше Кубка России против челнинского «КАМАЗа» (0:1). В этом сезоне на счету Канаева 20 матчей в ФНЛ без результативных действий. Игрок получил 8 желтых карточек. Ранее футболист выступал за московское «Торпедо».

«Футбольный клуб "Нефтехимик" благодарит Михаила за эти великолепные четыре года в Нижнекамске и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится на официальном сайте нижнекамского клуба.

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