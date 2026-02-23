Фото предоставлено Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам

Финалист программы «Батырлар. Герои Татарстана» капитан Егор Горячев поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает Госкомитет Республики Татарстан по тарифам.

Капитан отметил, что этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже страны, семьи и своих близких – независимо от профессии и места службы.

«Поздравляю всех мужчин с Днем защитника Отечества! Каждый мужчина – защитник. Мы стоим на страже нашего государства, Родины и семьи – будь то передовая линия или глубокий тыл. Каждый вносит свой вклад в общее дело – нашу общую победу», – отметил он.

«Желаю оставаться мужественными, решительными и крепкой опорой для своих близких. Пусть силы, стойкость и верность своим принципам помогают вам в любых обстоятельствах», – добавил Горячев.

Напомним, что Егор Горячев проходил стажировку в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам в рамках программы «Батырлар. Герои Татарстана».