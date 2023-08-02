Капитан Дмитрий Хорьков из Новошешминска отразил более 10 атак ВСУ

В процессе наступления на важном стратегическом направлении командир мотострелковой роты капитан Дмитрий Хорьков со своим подразделением продвинулись вглубь обороны ВСУ и закрепились на новом рубеже.

Хорьков грамотно расставил бойцов на позиции с целью удержать рубеж и спасти жизни военнослужащих от артобстрелов со стороны ВСУ.

При попытке выбить военнослужащих с рубежа, ВСУ более десяти раз бросали в атаку усиленные бронетехникой штурмотряды, а также использовали минометы и артиллерию.

Фото: © «Татар-информ»

Но капитан Хорьков не утратил самообладания под огнем националистов, оперативно определял направления ударов и огневые позиции неприятеля, передавая координаты целей для организации поддержки артиллеристским огнем.

Благодаря высокому профессионализму и решимости капитану Хорькову удалось выполнить боевую задачу, целью которой являлось закрепиться и удерживать занимаемые позиций. Военнослужащим удалось отразить все вражеские атаки, а уержанный плацдарм стал основой для развития наступления подразделений войск РФ.

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