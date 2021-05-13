Капитан «Динамо-Ак Барс» объяснила причины ухода из казанской команды

32-летняя Евгения Старцева по праву считается одним из лидеров российского женского волейбола. После 9 звездных лет в Казани она покинула «Динамо-Ак Барс», имея на руках действующий контракт. Мотивы своего решения Екатерина пояснила в интервью «Спорт-экспресс».

«Начну с того, что очень благодарна казанскому „Динамо“, потому что за девять лет выиграла с командой все клубные титулы, которые только возможно. Но вот последний сезон получился очень непростым. Мы рано вылетели из Лиги чемпионов, проиграли „Финал шести“ чемпионата России в Казани, и я поняла, что мне нужно что-то менять. Я решила, что стоит расторгнуть контракт, мне нужны новые вызовы. Хочу выйти из зоны комфорта, расти, развиваться, узнавать что-то новое, хочу снова побеждать», — сказала Старцева.

Она отметила психологическую усталость от пребывания в казанском клубе. «Внутри созрело вот такое решение. Поговорила с руководством, с тренером, и спасибо им большее, что меня услышали.

Девять лет в одном клубе, все это время мы работали с одним тренером — Ришатом Гилязутдиновым. Стало тяжеловато. И после такого провального сезона я приняла решение двигаться дальше.

Хотя Казань — как клуб, так и город — всегда останется моим местом. Прожила там прекрасные девять лет, приобрела много друзей, и этот уголочек навсегда останется в моем сердце», — призналась спортсменка.