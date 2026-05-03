Капитан Даку принес победу «Рубину»: казанцы добыли тяжелейшие три очка в матче с «Балтикой»

«Рубин» в Калининграде обыграл «Балтику» со счетом 1:0. Благодаря этой победе подопечные Франка Артиги могут гипотетически претендовать на шестую строчку в турнирной таблице. Детали вчерашней игры казанцев – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-baltika.ru

В 12 последних матчах за «Рубин» у Даку был один гол. Вчера албанец принес победу над «Балтикой»

«Балтика» справедливо считалась главным открытием осенней части сезона РПЛ 2025-26. Только-только поднявшись из Первой лиги, калининградцы без больших вложений сумели уверенно закрепиться в пятерке сильнейших команд России на первом этапе чемпионата. Правда, текущей весной подопечные Андрея Талалаева уже не могут похвастаться выдающимися результатами. Последний раз «Балтика» побеждала в РПЛ 21 марта («Сочи», 4:0). А в заключительных шести играх у калининградцев четыре ничьи и два поражения. Последнее, к слову, вчера нанес «Рубин».

Для победы казанцам хватило лишь одного гола. На 29-й минуте с углового отличился нападающий Мирлинд Даку. В последних 12 матчах в активе албанца был всего один гол. Из-за повреждения Даку пришлось пропустить первые мартовские игры. И Франку Артиге даже без самого звездного футболиста «Рубина» удалось добыть две весьма убедительные победы над «Краснодаром» и «Локомотивом».

Нельзя сказать, что казанцы при испанском наставнике полностью избавились от «дакузависимости», однако глупо спорить с тем, что во времена Рашида Рахимова албанец был чуть ли не единственной опцией в атаке «Рубина». Сейчас с переменным успехом на позиции Даку выходит Жак Сиве, иногда Артига может выйти в нападении с «ложной девяткой» в лице Назми Грипши. В общем и целом, предстоящим летом у руководства «Рубина» будет повод задуматься о выгодной продаже Даку в случае высокого спроса на форварда.

То, что Мирлинд забил вчера с углового после подачи Грипши, эмоционально важно в первую очередь для него самого. Затяжная безголевая серия могла втянуть Даку в определенный кризис. Однако албанец вчера наглядно всем доказал, что он в порядке и не собирается сбавлять обороты по сравнению с ударной осенней частью сезона.

У Даку была еще и капитанская повязка в отсутствие Вуячича

«Рубину» остается сыграть в чемпионате два матча: со «Спартаком» в гостях и с «Пари НН» дома. Франку Артиге, конечно, хотелось бы задействовать Даку в этих встречах. Почему делаем на этом акцент? Ведь во втором тайме игры с «Балтикой» албанцу потребовалась экстренная замена в связи с травмой. Нападающего «Рубина» даже унесли на носилках, сам он поле покинуть не смог. Правда, судя по всему, повреждение оказалось незначительным. После замены Даку расходился и досматривал встречу со скамейки запасных в приятном расположении духа.

Артига на пресс-конференции также подтвердил, что самые страшные опасения не подтвердились.

«Мирлинд счастлив. С ним все в порядке», – лаконично ответил он.

Отметим, что во вчерашнем матче Даку находился на поле с капитанской повязкой в отсутствие Игора Вуячича. Еще при Рахимове албанец получал ее несколько раз, и, как говорил бывший наставник «Рубина», это должно было помочь Даку держать себя в руках. И действительно, ощущая дополнительный груз ответственности, Мирлинд будто бы абстрагируется от всех провокаций, не вступает в бессмысленные акты агрессии и, как следствие, не получает ненужные желтые карточки, из-за которых потом пропускает матчи.

Артига без поражений проходит весеннюю часть сезона с «Рубином»

«Рубин» продолжает беспроигрышную серию матчей при Франке Артиге. Удивительно, но даже с не самой качественной игрой казанцы продолжают стабильно набирать очки. А вчерашняя победа над «Балтикой», как ни крути, воспринимается сенсационно, учитывая, что в первом круге «Рубин» на «Ак Барс Арене» уступил калининградцам – 0:3.

Впрочем, и «Балтика» сегодняшнего образца далека от идеала. У калининградской команды много травмированных, включая главного бомбардира – нападающего Брайана Хиля. Уязвимая «Балтика» позволила «Рубину» увезти три очка. Игра казанцев тоже была далека от совершенства, но, как справедливо отметил Артига, его подопечные должны уметь радоваться таким трудным победам.

«Результат очень важен – мы приезжаем сюда, чтобы одерживать победу. Была добыта важная победа, и будет неправильно рассуждать о стилистике игры в таком матче. Мы готовились тщательно, и если бы приехали сюда показать ту же стилистику, как и с «Акроном», зная, какое качество поля сейчас… Вы ведь видели матч? Мяч постоянно скакал. И, зная сильные стороны «Балтики», – мы бы проиграли. Мы очень рады и счастливы. Не должно быть ощущения, что матч был неудачным. Был невероятно успешный матч! Я хочу защитить своих футболистов – они такие молодцы, они так бились! Мы должны больше радоваться результату, чем рассуждать о качестве игры», – сказал Артига на послематчевой пресс-конференции.

Испанский наставник продолжает эксперименты с составом «Рубина». Вчера, к примеру, в составе казанцев на позиции атакующего вингера вышел номинальный крайний защитник Илья Рожков. В оставшихся матчах сезона испанец может спокойно идти на такого рода пробы и авантюры. С другой стороны, «Рубин» против «Спартака» и «Пари НН» может смело сыграть на результат. Ведь после вчерашнего поражения ЦСКА от «Зенита» (1:3) казанцы могут побороться за шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.