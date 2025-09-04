news_header_top
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Ги Буше предупреждал нас о тяжелых сборах»

Фото: hawk.ru

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов в интервью «Чемпионату» рассказал о летней подготовке омского клуба к предстоящему сезону КХЛ.

«Считаю, что мы готовы к сезону. Это были действительно тяжёлые сборы, нас Ги сразу об этом предупреждал, но оказались даже тяжелее, чем я думал. Ребята прошли через это и действовали так, как просил нас тренер. Матч со СКА получился на свежести, парни забегали, и мы провели хороший матч. К 8 сентября будем готовы на 100%, уже чувствуем те ноги, которые должны быть в регулярке. Мы заложили отличную физику, и нам её хватит на весь сезон», – сказал Шарипзянов.

Первый матч в сезоне КХЛ 2025/26 «Авангард» проведет дома против «Ак Барса» 8 сентября.

