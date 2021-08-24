Капитан «Ак Барса» Зарипов признался, что мог перейти в ЦСКА в 2013 году

Данис Зарипов / Фото: www.ak-bars.ru

Капитан хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов заявил о том, что в 2013 году мог оказаться в московском ЦСКА.

«Поначалу мне поступило предложение поехать в ЦСКА вместе с Алексеем (Морозовым – Прим. Т-и). Но вскоре с их стороны это развеялось, а мне сразу же поступил звонок из Магнитогорска», – цитирует Зарипова Sport24.

По словам Даниса Зарипова, он не жалеет о том, что в итоге оказался в тот год в магнитогорском «Металлурге», с которым дважды (в 2014 и 2016 годах) завоевывал Кубок Гагарина.

«Не готов спустя столько лет об этом рассуждать. Но по всем цифрам и достижениям очевидно, что я принял правильное решение, приняв предложение от "Металлурга"», – заявил 40-летний форвард «Ак Барса».

Стоит отметить, что Зарипов трижды выигрывал с казанским клубом Кубок Гагарина (2009, 2010 и 2018) и является единственным пятикратным обладателем этого трофея.