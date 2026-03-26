Капитан «Ак Барса» озвучил секрет главного оружия в победе над «Трактором» в Челябинске

Капитан и защитник «Ак Барса» Алексей Марченко оценил два последних матча против «Трактора» в рамках текущей серии плей-офф, а также поделился мыслями, что является ключевым для победы в предстоящих поединках в Челябинске.

– Хорошая командная работа, Тимур Билялов спасает нас в нужный момент, ребята забивают. В основном организованная командная работа.

– Что ожидать в Челябинске?

– Нам так же надо играть, с шайбой, давить на защитников. Не пропускать контратаки, это главное оружие, быть внимательным, – сказал Марченко в интервью Metaraitings.

В стартовом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» ведет в серии с «Трактором» со счетом 2:0. Ближайшие встречи между соперниками пройдут в Челябинске 27 и 29 марта на стадионе ЛА «Трактор».