Данис Зарипов: Оборону мы провалили полностью

В игре против «Трактора» «Ак Барс» полностью провалил оборону. Таким мнением на послематчевой конференции поделился капитан казанцев Данис Зарипов. Напомним, встреча в Челябинске завершилась поражением гостей со счетом 0:5.

«Что здесь сказать. Это хоккей, бывает разное, на сегодняшний день подготовка команды на таком уровне, — отметил нападающий. — Оборону мы провалили полностью — три выхода „в ноль“. В атаке, конечно, создавали моменты, но реализация тоже нулевая. Будем работать, хорошо, что сейчас только октябрь, еще много времени до плей-офф, исправить ситуацию вполне реально».

Зарипов похвалил голкипера «Трактора» — казанца Эмиля Гарипова: «Он сегодня молодец. Эмиль долго ждал своего шанса, тренерский штаб „Трактора“ его предоставил, он полностью проявил себя с сильной стороны».

Капитан казанцев впервые сегодня играл в большинстве на пятачке, пояснив, что готов пробовать себя на разных позициях: «Я пропустил пять игр, а сегодня мне дали шанс проявить себя. Куда меня поставили играть тренеры, там и хотел проявить себя».

В заключение он рассказал, что рад был играть в родном городе и благодарен его жителям за то, что они переживают за него.