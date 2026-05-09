9 мая 2026

Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мы выросли как коллектив»

Фото: ak-bars.ru

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко считает, что в этом сезоне его команда прогрессировала и выросла как коллектив. Также 34-летний защитник поделился мнением относительно того, что из себя представляет предстоящий соперник в финале плей-офф «Локомотив».

– Прослеживается тенденция, что «Ак Барс» становится сильнее от раунда к раунду. Внутри команды вы ощущаете, что становитесь сильнее?

– Думаю, что мы как коллектив очень хорошо выросли, но нам есть ещё куда расти.

– «Авангард» старался в двух последних играх с «Локомотивом» отталкиваться от активных отрезков, как и «Ак Барс» с «Металлургом». Есть, чем удивить соперника в этом плане, или будете продолжать гнуть свою линию?

– Мы будем исходить из того, как мы играли ранее. Команда чуть больше похожа на минское «Динамо» – чуть больше опыта у них, ребята посильнее физически. Но рисунок игры примерно такой же.

«Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне-2024/25 и является действующим обладателем трофея. «Ак Барс» трижды побеждал в финалах розыгрыша. В последний раз это было в 2018 году.

Серия финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует 11 мая в Ярославле. Начало - в 14:30 мск.

Минниханов: С каждым годом мы все больше осознаем значение великой Победы

