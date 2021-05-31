Капитальный ремонт жилых домов Челнов выполнен на треть

Программа капитального ремонта жилого фонда Набережных Челнов выполнена на 35%, сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

В 150 домах выполняются 130 видов работ на 1 млрд 466 млн рублей. «Хороший темп работ обусловлен своевременной подготовкой к строительному сезону. В прошлом году на конец мая у нас вообще не было выполненных работ», — напомнил Зуев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил исполком держать ход реализации программы на контроле с тем, чтобы наружные работы на объектах выполнялись с учетом благоприятных погодных условий.