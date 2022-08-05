Капитальный ремонт в школах Нижнекамска выполнен на 95%

Капитальный ремонт в школах Нижнекамска походит к завершению — сейчас он выполнен на 95%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил ускорить темпы работ, чтобы в новом учебном году дети пришли в обновленные школы и классы. Руководитель подчеркнул, что при проведении ремонта нужно обращать внимание на любые, даже самые мелкие детали, поскольку от качества выполненных работ во многом зависит учебно-образовательный процесс.

Муллин проверил, как ведутся работы в школах №26, 28, начальной школе-детском саду №71, гимназии №34, двух корпусах Нижнекамского центра «Надежда» для детей с ограниченными возможностями. Средняя школа №26 была открыта в 1988 году, №28 — в 1990-м. В первой из них обучаются 550, во второй — 650 детей. В этих учреждениях капремонт проводится впервые, в каждом из них на работы выделено по 101 млн рублей, включая закупку новой мебели и оборудования.

Рамиль Муллин, осмотрев строительные площадки, отметил, что необходимо разработать единый дизайн внутренних помещений, как это сделано, например, в медицинских учреждениях. «Кроме того, прошу поработать по цветовой гамме, чтобы школа была интересной, яркой», — отметил он.

В двух корпусах «Надежды», 1990 и 1991 годов постройки, масштабный капитальный ремонт также проводится впервые. Из федерального бюджета на эти цели выделено порядка 138 млн рублей. На сегодняшний день в учреждении занимаются 90 школьников, 32 дошкольника, еще 70 детей проходят реабилитацию.

В гимназии №34 капитальный ремонт проводится по республиканской программе. Здание было открыто в 1999 году, в школе учатся 242 ребенка. Из бюджета Татарстана на ремонт было направлено 130 млн рублей.

В детском саду — начальной школе №71 для детей с нарушениями зрения отремонтирован пищеблок за 4,2 млн рублей. Детский сад функционирует с 1988 года, его посещают 113 детей дошкольного возраста. 41 ребенок учится в начальной школе. Для них и была оборудована небольшая столовая.

Рамиль Муллин сделал несколько замечаний по организации пищеблока и подчеркнул, что при проведении ремонтных работ все должно быть продумано: «Каждый ребенок воспринимает мир таким, каким видит его вокруг. Это воспитание, которое закладывается на всю жизнь. Именно поэтому каждый руководитель учебного заведения должен быть художником на своей территории с тем, чтобы все учитывать до мелочей».