Капитальный ремонт в 15 детских лагерях Татарстана выполнен почти на 72%

В 2024 году был запланирован капитальный ремонт в 15 детских оздоровительных лагерях Татарстана. В трех из них работы уже завершены, в остальных выполнены на 67%. Так, например, полностью завершились работы в спортивно-оздоровительном лагере «Искра» г.Казань, лагере «Полянка» в Мензелинском районе и лагере «Кама» в Мамадышском районе. В том числе, вместе с ремонтом старых объектов в действующих лагерях строятся и новые корпуса. На сегодняшний день строительные работы новых корпусов завершились на 72%. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, чьи слова приводит пресс-служба Минмолодежи республики.

Министр отметил, что с учетом строительства новых корпусов в ДОЛ «Сосенка» Кукморском районе увеличился охват лагеря до 160 детей в смену в летний сезон, появился КПП, медицинский пункт. Открытый футбольный манеж, летняя сцена, новые жилые корпуса, душевой комплекс, КПП, медицинский пункт появились в лагере «Дубравушка» Ютазинском районе.

Новый лагерь строится в Нурлатском районе, где на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 70 %.

Программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям» реализуется с 2019 года благодаря поддержке руководства республики. В рамках программы отремонтировано, реконструировано и построено 33 детских оздоровительных лагерей на общую сумму 5,6 млрд рублей.

Создание условий для реализации молодежи соответствует целям национального проекта «Образование».

фото: Минмолодежи РТ