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Общество
11 августа 2022  14:25
Эльза Кузнецова

Капремонт стадиона «Строитель» и Ледового дворца в Челнах завершится в этом году

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Капитальный ремонт стадиона «Строитель» и  и Ледового дворца по пр.Сююмбике в Набережных Челнах завершится к концу этого года. Об этом на пресс-конференции в исполкоме города сообщил руководитель Управления физкультуры и спорта Роман Насрединов.

«В парке Гренада подходят к концу работы по замене футбольного поля № 3, в конно-спортивной школе „Тулпар“ открыт новый манеж для тренировочных занятий по конному спорту — теперь воспитанники имеют возможность круглогодично проходить подготовку по выездке и конкуру. Помимо этого, во всех спортшколах проведены текущие ремонты», — отметил докладчик. 

Наравне с этой работой продолжается ремонт спортучреждений. Всего в спортшколах и спортивных школах олимпийского резерва города занимается более 9 тыс. детей и порядка 4 тыс. детей — вне бюджета, в городе работает 38 отделений по разным видам спорта. 

«С начала нового учебного года 16 спортивных учреждений города объявляют набор в группы детей дошкольного и школьного возрастов для занятий по более 30 видам спорта», — сообщил Насрединов.

С 15 августа по 15 сентября пройдут дни открытых дверей, где горожане смогут ознакомиться с деятельностью учреждений самостоятельно. Информацию об учреждениях можно найти также в социальных сетях Управления физкультуры и спорта Автограда.

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