Капитальный ремонт региональных дорог Татарстана выполнен на 95%

Капитальный ремонт региональных автомобильных дорог в Татарстане в этом году завершен на 95%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«На капитальный ремонт была выделена приличная сумма – 3,6 млрд рублей и работы уже завершаются. Процент выполнения – 95», – рассказал министр.

Он также добавил, что строительство и реконструкция региональных дорог завершены на 72%, а финансирование составило почти 4 млрд рублей.

«Работы ведутся согласно графику. Всего у нас почти 60 объектов», – рассказал глава профильного ведомства.

Он уточнил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», исполняемого по поручению Президента РФ Владимира Путина, ремонт региональных дорог в этом году выполнен в полном объеме на сумму 490 млн рублей.