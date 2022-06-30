Капитальный ремонт поликлиники в Алькеевском выполнен на 60%

В Алексеевской поликлинике продолжается капитальный ремонт, работы выполнены на 60%. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Средства на обновление здания выделили по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

«На объекте продолжаются малярно-красочные работы. В ходе ремонта выполнена замена коммуникаций, окон и дверей, проводится отделка всех помещений», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Завершить капремонт планируют в сентябре. Пациенты при этом получают медицинскую помощь в полном объеме, кабинеты врачей на время перенесли в другие здания ЦРБ.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.