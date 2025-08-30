Капитальный ремонт образовательных объектов в Татарстане завершен

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обязательства по капитальному ремонту объектов образования в Татарстане выполнены. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Глава Минстроя РТ сообщил, что общая стоимость работ по капитальному ремонту образовательных учреждений составила порядка 6 млрд рублей. Ремонт велся в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ.

Всего в число 213 объектов образования вошли: 11 детских садов, 29 школ, 3 детских дома и один образовательный центр, 74 пищеблока, 83 функциональные зоны, 8 ресурсных центров и 4 общежития средне-специальных учебных заведений.

За последние две недели завершены мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций – сданы два объекта в Казани и Бугульминском районе, а также завершен ремонт восьми ресурсных центров, включая объект в Апастовском районе.

Айзатуллин подчеркнул, что своевременное завершение всех программ в сфере образования стало возможным благодаря ответственному и слаженному труду специалистов, подрядных организаций, профильных ведомств и муниципалитетов. Он выразил благодарность всем, кто был задействован в реализации программ, за профессионализм, выдержку и ответственность.

Министр также отметил, что близки к завершению работы по ремонту объектов здравоохранения, которые ведутся в рамках национального проекта и двух республиканских программ. В этом году в перечень входит 226 объектов. На текущей неделе завершена программа ремонта участковых больниц и амбулаторий – последний объект сдан в Зеленодольском районе, а также программа капитального ремонта поликлиник – два объекта сданы в Казани.

Ремонт медицинских стационаров выполнен на 81% от планового объема, за отчетный период сданы три объекта – в Мамадышском и Мензелинском районах и в Казани.

В сфере «Культура» реализуются четыре федеральные и республиканские программы, охватывающие 27 объектов. Из 19 сельских домов культуры готовы 17, подрядчикам осталось завершить менее одного процента работ. С учетом сданного объекта в Ютазинском районе на ремонте трех детских школ искусств выполнено 97%, по пяти другим учреждениям реализация программных мероприятий составляет 65%.

Совместно с Министерством по делам молодежи РТ ведется ремонт 34 объектов в рамках пяти федеральных и республиканских программ. На текущей неделе завершен капитальный ремонт центров психолого-педагогической помощи – сдан последний объект в Зеленодольском районе, а также завершена программа по ремонту подростковых клубов в Казани.

Ремонт 13 детских оздоровительных лагерей выполнен на 92%, а молодежного центра в Казани – на 94%. В итоге из восьми молодежных центров полностью отремонтированы шесть.

По линии Минтруда РТ в этом году запланирован ремонт 80 объектов, в том числе 49 центров занятости населения в рамках национального проекта «Кадры». Остался один объект, за минувшие две недели подрядчики сдали три центра. В целом выполнение программных мероприятий составляет 97%.

Программа республиканского ремонта учреждений социального обслуживания населения выполнена на 98%, подрядчикам осталось завершить один объект в Зеленодольском районе.

В сфере «Экология» реализуются 21 объект, включая ремонт гидротехнических сооружений, очистку озер и расчистку русел рек. Темпы работ оцениваются в 98%, за отчетный период завершены два объекта в Высокогорском и Спасском районах.

Глава Минстроя также сообщил о реализации программ по линии других ведомств. Из 20 спортивных объектов завершены 17, в том числе три объекта в Буинском и Арском районах и в Казани. Выполнение программных мероприятий составляет 97%. По линии МВД сданы 27 объектов, подрядчикам остался один, за отчетный период сдан объект в Казани – общее выполнение составляет 97%.

Из пяти объектов, ремонт которых идет по линии МЧС, четыре готовы, общий объем работ выполнен на 98%. В других республиканских программах участвуют 39 объектов. Ремонт военных комиссариатов выполнен на 99%, из 18 объектов сданы 15, включая два за последние две недели – в Пестречинском районе и Казани. По семи зданиям, подведомственным Росгвардии, достигнут показатель 99%.

Айзатуллин сообщил о ходе программы капитального ремонта многоквартирных домов. Работы ведутся во всех 42 муниципальных образованиях, охватывающих программу 2025 года. В программу включены 911 домов. За две недели число готовых объектов выросло более чем на 6% – подрядчики завершили 78 домов в 20 муниципальных образованиях и двух городских округах.

Полностью завершены работы в восьми муниципалитетах, общее выполнение оценивается в 82%, выполнение сезонных работ – в 91%. В итоге отремонтировано 333 дома, 480 находятся на стадии ремонта.

Айзатуллин отметил, что вызывают опасение сроки завершения сезонных видов работ в 52 многоквартирных домах в 11 муниципальных образованиях – среди них Альметьевский, Нижнекамский, Зеленодольский, Менделеевский, Чистопольский, Тукаевский, Мензелинский, Камско-Устьинский, Нурлатский, Бугульминский районы и Казань.

Он подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо взять вопрос под особый контроль, поскольку срок завершения сезонных работ был установлен на 15 августа, а весь комплекс работ должен быть выполнен до 15 сентября.

Говоря о подготовке к предстоящему отопительному периоду, Марат Айзатуллин сообщил, что среднереспубликанский показатель паспортов готовности жилищного фонда составляет 75%.