Капитальный ремонт Арского историко-этнографического музея практически завершен

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Партийный десант Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках народной программы проконтролировал ход работ по капитальному ремонту Арского историко-этнографического музея «Казан арты», который проводится по нацпроекту.

«Полностью произведены гидроизоляция и обшивка фундамента здания, окончен ремонт лестничной площадки — в соответствии с требованиями для людей с ОВЗ. Также завершилась реконструкция цокольного этажа и частично отремонтированы залы музея. Кроме этого, приведены в порядок системы энергообеспечения, отопления, вентиляции и электроснабжения и полностью заменена пожарная сигнализация. Все работы планируется завершить в конце октября», — сообщила директор историко-этнографического музея «Казан арты» Гульназ Камалова.

Работы по капитальному ремонту музея начались в апреле 2023 года. На них было выделено более 23,3 миллиона рублей.

«На цокольном этаже музея находится конференц-зал, где проводились районные мероприятия. До ремонта в зал из-за трещин в фундаменте попадала вода, стены покрылись плесенью и начали обрушаться. Обновленное помещение порадует гостей комфортом и уютом», — оценила проделанные работы Гульназ Камалова.

В ходе работ были обустроены помещения для гончарной мастерской. Ее создадут на средства Президентского Фонда культурных инициатив для реализации проекта «Ремесло предков: гончарное дело», разработанного сотрудниками музея.

«Мы регулярно организуем лекции по народному творчеству и ремесленные мастер-классы. Наши специалисты выяснили, что ребятам интересно гончарное дело, но в городе нет профильных мастерских. И вот детская мечта наконец осуществится!» — отметила руководитель музея.

Учреждение культуры впервые открыло свои двери 8 декабря 2009 года при участии первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В основном фонде музея числится более 12 тысяч экспонатов, которые знакомят посетителей с историей, культурой и традициями татарского народа на примере признанного центра Заказанья — Арского края. Модернизация музейных площадей поможет повысить качество работы и привлечь большее число посетителей. Уже сейчас создаются интерактивные экскурсии. В планах многочисленные встречи с известными земляками, краеведами, деятелями культуры и искусства, презентации книг.

«Точная дата открытия музея после капитального ремонта пока остается неизвестной, но не раньше ноября. До ремонта средняя посещаемость музея составляла 1 000 человек в месяц. Сейчас мы планируем повысить ее на 20%», — поделилась Гульназ Камалова.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина.