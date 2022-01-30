Капитальные вложения ТОСЭР «Набережные Челны» увеличились на 1,3 млрд рублей

Десять резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» в прошлом году увеличили заявленные показатели по инвестиционным проектам, а также внедрили новые виды производимой продукции. За счет этого капитальные вложения увеличились на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

В общей сложности сумма составила более 22 млрд рублей, создано более 6,4 тыс. новых рабочих мест, новых высокотехнологичных производств и компетенций.

В этом месяце территории опережающего социально-экономического развития исполнилось шесть лет с момента создания. Данный статус присвоен городу на основании постановления Правительства Российской Федерации №44 от 28 января 2016 года.

За шесть лет налоговые отчисления во все уровни бюджета и внебюджетные фонды составили 8,2 млрд рублей, что в два раза больше объема предоставленных преференций.

Благодаря режиму ТОСЭР «Набережные Челны» является родиной грузовых автомобилей «КАМАЗ», центром производства высокотехнологичной бытовой техники (холодильников, стиральных машин, телевизоров), широкого ассортимента продукции, сельскохозяйственной строительных материалов, трубной продукции, спортивного инвентаря и много другого. Продукция резидентов экспортируется в 20 стран мира.