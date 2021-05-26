Минниханов — предпринимателям: Важно капитализировать знания, превращать продукт в деньги

«Бизнес берет на себя риски, и это заслуживает уважения»

Предприниматели являются движущим ядром развития экономики и общества, их стремление воплощать проекты несмотря на риски заслуживает высокого уважения, заявил Рустам Минниханов в самом начале встречи.

Он поздравил присутствующих с праздником и отметил, что предприниматели являются активным ядром общества, которое двигает страну вперед.

«Это люди, которые стремятся быть самодостаточными и успешными. Они берут на себя риски и не ждут, пока кто-то другой сделает дело за них», — отметил Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что часто предпринимателями становятся представители молодежи, которые не имеют достаточно средств для развития бизнеса. И здесь на помощь должно прийти государство с его возможностями по поддержке и упрощению регулирования данной сферы.

«Предприниматели берут на себя ответственность, и я с большим уважением отношусь к таким людям. <…> Прошлый год был трудным испытанием для бизнеса всей страны, были приняты федеральные и республиканские меры поддержки. Потери были, но основное ядро предпринимателей смогло пережить этот непростой период», — пояснил Президент РТ.



Руководитель республики обратил внииание, что пандемия еще не закончилась и предстоит решить много вопросов, беспокоящих предпринимательское сообщество республики. Именно на этом сейчас сосредоточены усилия республиканских властей.

В своем выступлении Рустам Минниханов подчеркнул ключевую особенность предпринимательского сообщества — стремление к реализации новаторских проектов, во многом связанное с рисками. Именно такие амбициозные и решительные поступки в конечном счете позволяют делать экономику успешной. В качестве примера руководитель республики привел проект комплекса «ТАНЕКО».

«При его создании не хватало людей, соответствующих компетенций, строителей. Но сегодня мы открыли на этом комплексе три новые установки — там работают прекрасные специалисты, все функционирует и развивается», — резюмировал Рустам Минниханов.

Луковая ферма, экоаксессуары и открытки на татарском: успешные бизнес-кейсы со всего Татарстана

Во время встречи с предпринимателями Президенту Татарстана представили успешные проекты малого бизнеса в самых разных сферах. Житель Казани Александр Казаков с ограничениями по здоровью рассказал о том, как зарабатывает деньги на создании деревянных предметов интерьера. Своим примером он доказал себе и окружающим: для предпринимательства не существует рамок и ограничений, главное — стремление к успеху и желание брать на себя ответственность.

Также руководителю Татарстана рассказали о других примерах успешного развития собственного дела: о создании сценических костюмов для танцев, организации «зеленой» луковой фермы, о производстве утеплителей для жилых домов и продаже ручных «крафтовых» открыток в рамках семейного бизнеса.

Последний кейс запомнился участникам встречи тем, что его создателем оказалась простая школьница из Набережных Челнов. В свои 16 лет Рената Шагалиева уже организовала бизнес, приносящий ей 120 тыс. рублей в месяц.



Представляя свое дело, выпускница Фабрики предпринимательства рассказала, что реализует продукцию через соцсети и на маркетплейсах, в планах вывод продукции на международные площадки, в том числе на Amazon. В ассортименте у нее имеются и татарские открытки.

«Мы живем и работаем в замечательной республике, где второй государственный язык — татарский. Именно поэтому у нас есть и татарские открытки. Мы заметили, что люди любят дарить своим близким открытки на родном языке, но в продаже татарских открыток очень мало. И также мы первая компания, которая выпустила татарские открытки на три самых крупных маркетплейса в России», — рассказала Шагалиева.

По словам предпринимательницы, ей помогают члены семьи: мама дизайнер-иллюстратор, папа SEO-специалист, а также младшая сестра — иллюстратор. При этом доход с каждой проданной открытки составляет почти 13 рублей — 61% маржинальности.

Набор открыток она подарила и Рустаму Минниханову. Президент Татарстана похвалил юного предпринимателя и отметил, что ей стоит развивать дело и осваивать новые рынки.

«Это очень приятно, когда есть такая возможность. Одно дело — словами сказать, другое — подтвердить таким способом. Я редко пишу открытки. Буду писать чаще. Вы молодец, спасибо вам», — сказал Президент РТ.

О связи образования и бизнеса: Нужно учиться капитализировать знания

Говоря о молодом поколении татарстанцев, которым в ближайшие годы предстоит выйти на рынок труда, Президент РТ подчеркнул важность преподавания в образовательных учреждениях основ предпринимательской деятельности.

«Важный элемент — профпригодность. Если в наших учебных заведениях мы будем давать навыки того, как капитализировать свои знания, превращать продукт в деньги, — это хорошее дело», — уверен руководитель республики.



Он заметил, что на встрече узнал об успешных примерах запуска бизнеса, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«На следующий год Казань проводит Специальную Олимпиаду по зимним видам спорта. Мы должны показать, что все люди имеют равное право быть достойными членами общества. Наши коллеги нашли себя и в спорте, и в бизнесе. И все эти направления надо поддерживать», — подчеркнул Президент Татарстана.

Минниханов поблагодарил собравшихся за встречу и заметил, что в Татарстане действует немало форм поддержки бизнеса, функционируют промышленные площадки.



«Но одно дело говорить, что мы вместе с малым бизнесом и помогаем. Самое главное — обучить людей, дать им уверенность и показать успешные примеры бизнеса. У нас в части предпринимательства очень хорошая команда, работаем с Москвой, налажены контакты с муниципалитетами. Но ведь любое должностное лицо может как помочь, так и остановить твое движение. Поэтому мы очень рассчитываем на поддержку глав», — отметил Президент РТ.

В завершение встречи он пожелал предпринимательскому сообществу процветания бизнеса. «А мы будем радоваться за вас», — заключил Рустам Минниханов.



