Капитал Маска увеличился на 37 млрд долларов под конец апреля

Размер капитала предпринимателя Илона Маска за последнюю неделю апреля вырос на 37,3 млрд долларов. Это максимальный еженедельный рост его состояния с марта 2022 года, сообщает Bloomberg.

На данный момент стоимость активов в капитале основателя Space X, Tesla и владельца X составляет 202 млрд долларов. Чуть больше только у основателя Amazon Джеффа Безоса (203 млрд долларов) и главы LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернара Арно (217 млрд долларов).

Причем, согласно данным издания, 29 апреля капитал Маска увеличился на 18,5 млрд долларов. Рост связан, по мнению агентства, с улучшением положения дел у бизнесмена и с успехами в компании Tesla.