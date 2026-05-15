15 мая 2026 16:33

Каноист Захар Петров взял бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Фото: kayak-canoe.ru

В немецком Брандербурге проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

На дистанции 1000 метров россиянин Захар Петров показал третье время – преодолел дистанцию за 3:50,82 секунды. Золото забрал представитель Чехии Мартин Фукс – 3:49,82 секунды.

А на 200 метров другой россиянин Сергей Свинарев также завоевал бронзовую медаль – 30,09 секунды. Золото здесь забрал Артур Гулиев из Узбекистана.

Второй этап Кубка мира завершится в воскресенье. Российские гребцы выступают в нейтральном статусе.

