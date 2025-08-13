Канищев заявил, что класс игроков «Зенита» выше, чем у «Спартака»

Фото: fc-zenit.ru

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о грядущем матче петербургского клуба со «Спартаком».

«Не думаю, что победа над «Рубином» как-то поможет «Зениту» в матче со «Спартаком». Это отдельная история и серьёзнейшее дерби! Тут совсем другие психология и настрой. В предстоящем матче будет бой.

У футболистов «Спартака» нет того класса, который есть у игроков «Зенита», хотя у последних отсутствует должная мотивация. В этом матче футболистам нужно проявить чрезмерное желание обыграть «Спартак». А красно-белые должны показать, что всё, что про них говорят, — домыслы», – сказал Канищев «Чемпионату».

Напомним, в данный момент команда Сергея Семака располагается на восьмом месте в таблице РПЛ с пятью очками. Подопечные Деяна Станковича же идут на 11-м месте с четырьмя баллами.

Игра «Зенита» со «Спартаком» состоится 16 августа в 17:30 по мск.