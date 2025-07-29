Каникулы со «Знанием»: около 1000 школьников РТ стали участниками просветительских лекций

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

В летних оздоровительных лагерях Татарстана продолжается цикл просветительских мероприятий в рамках федерального проекта Российского общества «Знание». С начала летней кампании слушателями лекций стали уже около 1000 школьников.

Площадки для встреч с лекторами были организованы в оздоровительных учреждениях Казани, а также в Заинском, Нижнекамском, Высокогорском, Тетюшском, Камско-Устьинском, Лаишевском и Алексеевском районах республики. Особое внимание уделено участникам тематической патриотической смены «Время юных героев», которая проходит на базе лагеря «Чайка» в Высокогорском районе.

В смене принимают участие 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Всего в рамках проекта запланировано три подобных смены, две из которых уже успешно состоялись, третья намечена на август.

Одна из встреч прошла с участием лектора Общества «Знание», редактора и ведущей программы «Вести — Татарстан» Гузель Зайнаковой. Она рассказала подросткам о работе журналиста в зоне специальной военной операции, поделилась личным опытом командировки в Донбасс и показала документальный фильм о жизни на приграничных территориях.

«Работа журналиста в горячих точках — это не просто передача информации, а мост между разделёнными реальностями. Это возможность стать голосом тех, кто не может быть услышан», — подчеркнула Зайнакова.

Слушатели также приняли участие в дискуссии о будущем страны. Лекцию на эту тему провёл директор казанской школы №15, учитель истории и обществознания Иван Филатов. В формате открытого диалога он обсудил с подростками вызовы и перспективы, стоящие перед Россией в постконфликтный период.

Кроме лекционной программы, подростки проходят практическую подготовку под руководством инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». Ребята осваивают огневую, тактическую и инженерную подготовку, работу с беспилотными системами, навыки оказания первой помощи и тактической медицины.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Общество «Знание» ежегодно принимает активное участие в организации летней оздоровительной кампании, предлагая готовые просветительские форматы, включая «День со Знанием» — комплексные тематические программы с лекциями, викторинами, кинопоказами и встречами с экспертами.

Дополнительно общество поддерживает проект «Университетские смены», который помогает школьникам и студентам колледжей определиться с профессиональной траекторией и получить полезные знания для будущей карьеры.

Для участия в программе лагерям достаточно присоединиться к телеграм-каналу «Вожатый со Знанием», где размещаются все методические и организационные материалы. Вопросы можно адресовать региональному представительству Общества «Знание».

По итогам 2024 года участниками летней кампании стали более 250 тысяч детей со всей страны. В 2025 году организаторы планируют увеличить охват и расширить географию программы.