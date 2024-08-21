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Каникулы школьников Казани начнутся раньше на неделю из-за саммита БРИКС
Из-за проведения саммита БРИКС в Казани осенние каникулы школьников начнутся раньше на наделю. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.
«Дополнительных каникул не будет, но каникулы немного сдвигаем. В Казани они будут с 21 по 28 октября, а должны были быть с 28 октября по 6 ноября», — рассказал глава Минобрнауки РТ.
Хадиуллин добавил, что колледжи и техникумы с 7 по 27 октября перейдут на дистанционный режим. «С вузами — то же самое», — отметил он.
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