Каникулы школьников Казани начнутся раньше на неделю из-за саммита БРИКС

Из-за проведения саммита БРИКС в Казани осенние каникулы школьников начнутся раньше на наделю. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.

«Дополнительных каникул не будет, но каникулы немного сдвигаем. В Казани они будут с 21 по 28 октября, а должны были быть с 28 октября по 6 ноября», — рассказал глава Минобрнауки РТ.