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Общество 21 августа 2024 11:38

Каникулы школьников Казани начнутся раньше на неделю из-за саммита БРИКС

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Из-за проведения саммита БРИКС в Казани осенние каникулы школьников начнутся раньше на наделю. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.

«Дополнительных каникул не будет, но каникулы немного сдвигаем. В Казани они будут с 21 по 28 октября, а должны были быть с 28 октября по 6 ноября», — рассказал глава Минобрнауки РТ.

Хадиуллин добавил, что колледжи и техникумы с 7 по 27 октября перейдут на дистанционный режим. «С вузами то же самое», отметил он.

#каникулы школьников
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