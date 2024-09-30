Каникулы на 4 дня и траты до 3 тыс. рублей: какой «портрет» типичного туриста в Казани

За 8 месяцев 2024 года Казань посетили почти 3,2 млн человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань за восемь месяцев посетили почти 3,2 млн туристов

За 8 месяцев 2024 года Казань посетили почти 3,2 млн человек. В минувшем году этот показатель был на 10,3% меньше, рассказала на деловом понедельнике директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова, уточнив, что на столицу Татарстана приходится 63% туристического потока республики.

Дарья Санникова уточнила, что на столицу Татарстана приходится 63% туристического потока республики Фото: kzn.ru

Около 74% гостей города, или 2,4 млн человек, приехали из регионов России. Чаще всего в Казань едут из Москвы – 13%, Башкортостана – 9%, Московской области и Чувашии – по 6%. Также не отстают Марий Эл, Удмуртия, Самарская и Ульяновская области.

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Чаще всего среди туристов встречаются женщины, их доля от общего количества – 58%, мужчин – 42% соответственно. Средний возраст посещавших Казань по итогам первых 8 месяцев составил 40 лет. Средняя длительность поездки – 4 дня.

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«Одной из приоритетных задач в рамках программы развития туризма на ближайшие пять лет является увеличение доли возвратных туристов. В результате планомерной работы по итогам 8 месяцев эта цифра в сравнении с прошлым годом увеличилась на 4,1% и составила 13,8%», – заключила Санникова.

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С начала года туристы оставили в казанских кафе и ресторанах более 5 млрд рублей

С января по август туристы потратили в столице Татарстана 22,1 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее. В среднем ежедневно гости города тратят почти 3 тысячи рублей на человека. Годом ранее затраты были меньше на 8,5%.

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Большую часть денег оставляют приезжие в кафе, барах и ресторанах – на эту категорию приходится более четверти затрат. Объекты общественного питания, по данным Дарьи Санниковой, посещают почти 80% туристов. За 8 месяцев они потратили там порядка 5 млрд рублей. Средний чек в заведениях составляет порядка 1 тыс. рублей на человека.

«Среди остальных категорий стоит выделить продовольственные магазины, предоставление услуг, развлечения и средства размещения», – уточнила она.

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Вырос также и уровень дохода туристов. За год он увеличился на 6 тысяч рублей и составил 82 тысячи. Самые состоятельные туристы едут в Казань из Москвы, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также из Московской области и Санкт-Петербурга.

До конца года в Казани откроют четыре новых отеля на 690 номеров

В Казани до конца года откроют четыре новых отеля, прибавится 690 номеров. Сейчас в столице Татарстана действуют 230 сертифицированных объекта для размещения туристов более чем на 7,9 тыс. номеров. За 8 месяцев в среднем заполняемость составила 66,1%.

В Казани до конца года откроют четыре новых отеля, прибавится 690 номеров Фото: kzn.ru

«Это связано с проведением ремонтных работ в части номерного фонда отелей города, а также растущим интересом наших гостей к аренде квартир. Пиковые же значения по традиции пришлись на майские праздники, летние месяцы и в отдельные даты достигали 90%», – уточнила Дарья Санникова.

Ранее «Татар-информ» писал, что спрос на аренду квартир в Казани ежегодно растет. Тенденция относится как к долгосрочной аренде, так и к посуточным предложениям. Однако если раньше пик активности приходился на июль и август ввиду того, что в это время в город приезжают туристы и абитуриенты, то в этом году эксперты отмечают повышенный интерес на арендные квартиры уже с начала лета.

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Экскурсия по Казанке на речном трамвайчике и новые авиарейсы

За 8 месяцев 2024 года услугами Международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая воспользовались почти 3,6 млн человек. Это на 4% больше, чем в прошлом году, рассказала директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана. В структуре перелетов 29% – пассажиры международных линий, 71% – внутренних.

В выходные запустили прямой рейс между Казанью и Шанхаем, а 27 октября планируют открыть еще одно направление – из столицы Татарстана в Абу-Даби.

В выходные запустили прямой рейс между Казанью и Шанхаем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Популярностью у туристов пользуется и еще одно направление – водный туризм. Так, с апреля по август 2024 года речной порт Казани обслужил почти 330 тысяч пассажиров, что на 35% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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«Отдельно хочу остановиться на прогулках по воде. Экскурсией на речном трамвайчике по реке Казанке с мая по август воспользовались более 64 тысяч гостей, что на 16% больше, чем в прошлом году», – заключила Дарья Санникова.

Экскурсией на речном трамвайчике по реке Казанке с мая по август воспользовались более 64 тысяч гостей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Готовить сани надо летом, а новый туристический сезон – зимой»

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил проработать новые туристические предложения для гостей города, чтобы удивлять их не только традиционными праздниками и локациями, но также новыми решениями.

«Мы каждый раз слушаем про посещение Казанского Кремля, аквапарка, Музея чак-чака, других каких-то локаций. Нам нужно подумать в том числе и о мероприятиях, о событиях. [Чтобы это были] не только “Вкусная Казань”, Сабантуй, День города, но и смелее в коллаборации с представителями туристического бизнеса предлагать нашим гостям новые продукты и только увеличивать время пребывания туристов», – подчеркнул градоначальник.

Ильсур Метшин поручил проработать новые туристические предложения для гостей города Фото: kzn.ru

Он также напомнил, что некоторое время назад туристы останавливались в столице Татарстана всего на одну ночь, но уже сегодня среднее время их пребывания составляет 4 дня. Мэр отметил, что не стоит останавливаться на заданной цели – закончить год с показателем в 3,5 млн гостей, «нужно расти еще».

Метшин поручил к следующему туристическому сезону «обойти ногами» все туристические локации, в том числе музеи. Заниматься этим чиновники будут после завершения саммита БРИКС, потому что «готовить сани надо летом, а новый туристический сезон – зимой».

По его словам, зачастую даже не нужно большого финансирования, какие-то объекты требуют нашего просто внимания.